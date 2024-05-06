В преддверии 9 мая в Казани состоялись соревнования «Марш-бросок Победы»

В преддверии праздника Великой Победы на учебном полигоне в Казани состоялись соревнования «Марш-бросок Победы». Строй суворовцев и кадетов приветствовали первый замначальника ГУ по работе с личным составом МВД России Дмитрий Архипов и начальник Казанского юридического института МВД России Фоат Зиннуров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Испытания начались сразу же после построения и инструктажа.

Фото: © Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

На девяти площадках полигона каждая из команд поочередно, согласно жеребьевке, состязалась в стрельбе из автомата Калашникова и мелкокалиберной винтовки, метании гранат, управлении беспилотным летательным аппаратом, навыках тактической медицины, преодолении минного поля, ориентировании на местности, установке и сборке палаток, организации военной связи, умении вязать морские узлы и преодолении полосы препятствий.

Фото: © Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

На выполнение каждого задания девяти командам из Астрахани, Грозного, Елабуги, Москвы (2 команды), Самары, Санкт-Петербурга, Перми и Читы, по тридцать участников каждая, отводилось не более получаса.

В целях мер безопасности перед каждым испытанием проводился тщательный инструктаж, на полигоне дежурили карета скорой помощи и экипаж МЧС. В дополнение полевого антуража питание ребят осуществлялось полевой кухней, расположенной на полигоне. После проведения всех испытаний состоялся полевой концерт.

Фото: © Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

«Марш-бросок Победы» – это масштабное соревнование, во время которого отрабатывается комплекс действий по выполнению поставленной боевой задачи, элементов боевого слаживания. Во время соревнований суворовцы и кадеты также получают знания и навыки, необходимые для выбранной профессии.