В преддверии 9 Мая медработники в Челнах организуют осмотр ветеранов на дому

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В преддверии 9 Мая медработники Госпиталя для ветеранов войн в Набережных Челнах проводят осмотр пациентов на дому — но только ветеранов Великой Отечественной войны. Они получают полный спектр обследования, в том числе и узкими специалистами.

В мультидисциплинарную бригаду входят: терапевт, фельдшер, окулист, лор-врач, невропатолог, уролог и другие специалисты. На каждого пациента отводится до полутора часов обследования. Первым пациентом мультидисциплинарной бригады стал Муфтах Нуртдинов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Когда началась Великая Отечественная война, Муфтаху Ансаповичу было всего 15 лет. Он до сих пор помнит тот летний день.

«Сабантуй был у нас. 600 дворов в деревне. Время 10 часов, утром приехала машина, всех мужчин загрузили и на фронт. Даже с семьей не прощались», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Через два года Муфтах Нуртдинов сам попал на фронт. Тогда ему как раз исполнилось 17 лет. Он помогал в освобождении Румынии, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Австрии. Победу встретил в Альпах. Сейчас ветерану — 97 лет.

Старший фельдшер Госпиталя для ветеранов войн Ильфат Юсупов говорит, что большинству наших ветеранов уже почти 100 лет. Но, несмотря на это, у них здоровье хорошее, соответствует своему возрасту.

«Мы к ним каждый год так приходим, осматриваем, поддерживаем», — отметил медик.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мультбригада рассчитывает, что до 9 мая они проведут обследование каждому ветерану Великой Отечественной войны. По словам врачей, они хотят, чтобы их пациенты встретили Парад Победы здоровыми, насколько это будет возможным.