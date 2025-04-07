Служба внешней разведки России сообщила о намерении латвийских властей демонтировать около трети мемориалов, установленных над братскими могилами советских солдат. Эти действия приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для придания законности происходящему планируется проведение формальных археологических работ. Их задачей станет подтверждение отсутствия захоронений под памятниками. Таким образом, власти рассчитывают юридически обосновать демонтаж, начав его с православного Торнякалнского кладбища и воинского Братского кладбища в Риге.

В разведке также отметили, что к реализации инициативы привлекаются частные поисковые отряды, которым якобы поручено составить необходимые протоколы раскопок. Операция, как сообщается, будет оплачена.

«Такие действия свидетельствуют о стремлении латвийских властей стереть историческую память и нивелировать роль советских солдат в освобождении Европы», – отметили в СВР, подчеркнув, что подобная практика демонтажа памятников в странах Балтии стала особенно активной после начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее, в 2022 году, в Риге уже был снесен Памятник освободителям, установленный в 1985 году в честь бойцов, павших при освобождении Латвии от нацистской оккупации. Российские официальные лица, в том числе представитель МИД Мария Захарова, неоднократно заявляли о том, что такие шаги – попытка политического ревизионизма и попытка переписать итоги Второй мировой войны.