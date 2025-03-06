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Общество 6 марта 2025 18:03

В преддверии 8 марта глава минздрава РТ поздравил жен медиков-участников СВО

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В преддверии 8 марта глава минздрава РТ поздравил жен медиков-участников СВО
Фото: Официальный телеграм-канал Министра здравоохранения Республики Татарстан

Сегодня, в преддверии Международного женского дня, министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин встретился с женами и матерями медиков, призванных в ряды Вооруженных сил России и ныне находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава минздрава РТ рассказал в своем Telegram-канале.

«Конечно, наши коллеги совершают настоящий подвиг – каждый день лечить и спасать жизни, рискуя собой, несмотря на тяжелые условия. Сам лично при каждой поездке в зону СВО встречаюсь с медиками, которые с честью выполняют свой долг. И, конечно, мы всегда на связи с членами их семей. От тех, кто ждет дома, зависит очень многое – настрой медицинских работников, их спокойствие, готовность и дальше спасать наших бойцов. Низкий вам поклон!» – написал он.

#спецоперация #минздрав рт #международный женский день
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