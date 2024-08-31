В праздновании Дня Республики Татарстан приняли участие более 400 тыс. человек

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В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Татарстан, приняли участие более 400 тыс. человек, из которых в Казани – 290 тыс. человек. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства.

Руководитель республики отметил, что нарушений общественного порядка не было допущено, и поблагодарил сотрудников правоохранительных и специальных органов, организаторов мероприятий.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики, передает пресс-служба Раиса РТ.