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Общество 26 апреля 2024 10:07

В праздники отделы по вопросам миграции МВД Татарстана будут работать 30 апреля и 11 мая

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В предстоящие праздники отделы по вопросам миграции МВД Татарстана будут работать 30 апреля и 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан будут осуществлять свою деятельность 30 апреля и 11 мая с 9:00 до 14:00», – указано в сообщении.

Кроме того, 29 и 30 апреля в Информационном центре МВД Татарстана не будет осуществляться прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг.

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