В праздники отделы по вопросам миграции МВД Татарстана будут работать 30 апреля и 11 мая

В предстоящие праздники отделы по вопросам миграции МВД Татарстана будут работать 30 апреля и 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан будут осуществлять свою деятельность 30 апреля и 11 мая с 9:00 до 14:00», – указано в сообщении.

Кроме того, 29 и 30 апреля в Информационном центре МВД Татарстана не будет осуществляться прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг.