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В праздники отделы по вопросам миграции МВД Татарстана будут работать 30 апреля и 11 мая
В предстоящие праздники отделы по вопросам миграции МВД Татарстана будут работать 30 апреля и 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан будут осуществлять свою деятельность 30 апреля и 11 мая с 9:00 до 14:00», – указано в сообщении.
Кроме того, 29 и 30 апреля в Информационном центре МВД Татарстана не будет осуществляться прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг.
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