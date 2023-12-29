В праздники изменится периодичность движения поездов Набережные Челны — Бугульма

В новогодние праздники пригородные поезда в Татарстане будут ходить по расписанию без переноса выходных дней, кроме электричек Набережные Челны — Бугульма. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Поезда сообщением Набережные Челны — Бугульма и Бугульма — Набережные Челны вводятся 6 и 8 января. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 января не назначаются», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, увеличивается составность поездов сообщением Казань — Ижевск — Казань, Казань — Нижний Новгород — Казань, Казань — Сосновка — Казань, Казань — Йошкар-Ола — Казань и Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.