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В праздники изменится периодичность движения поездов Набережные Челны — Бугульма
В новогодние праздники пригородные поезда в Татарстане будут ходить по расписанию без переноса выходных дней, кроме электричек Набережные Челны — Бугульма. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Поезда сообщением Набережные Челны — Бугульма и Бугульма — Набережные Челны вводятся 6 и 8 января. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 января не назначаются», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, увеличивается составность поездов сообщением Казань — Ижевск — Казань, Казань — Нижний Новгород — Казань, Казань — Сосновка — Казань, Казань — Йошкар-Ола — Казань и Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.
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