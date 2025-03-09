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Происшествия 9 марта 2025 11:14

В праздники автоинспекторы Казани устроили облаву на нелегальных продавцов цветов

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В праздники автоинспекторы Казани устроили облаву на нелегальных продавцов цветов
Фото: ГАИ Казани

Автоинспекторы Казани 7 и 8 марта привлекли к ответственности свыше 120 продавцов цветов, которые создавали помехи на дорогах и остановках, угрожая безопасности движения.

По информации городской Госавтоинспекции, торговцы тюльпанами незаконно занимали тротуары, остановки общественного транспорта и обочины дорог с интенсивным движением. Это приводило к затруднению движения транспорта, создавало неудобства для пассажиров и повышало риск возникновения ДТП.

В ведомстве подчеркнули, что подобная торговля на проезжей части могла привести к серьезным последствиям, несопоставимым с небольшой прибылью от продажи цветов в несанкционированных местах.

#госавтоинспекция казани #международный женский день #8 марта
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