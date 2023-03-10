В праздник Науруз в Нацмузее Татарстана посетителей научат варить «грачиную кашу»

С 14 по 26 марта в Национальном музее Татарстана пройдет праздничная программа «Весна идёт – весне дорогу», приуроченная к Науруз — новому году у тюркских и иранских народов. Как сообщают организаторы празднества, для посетителей подготовили специальные квест, мастер-классы, народные игры и сладкие подарки.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

«У тюркских народов есть общая традиция встречи весны приготовлением каши или плова в большом казане. Эта традиция легла в основу праздника Науруз, о котором мы хотим рассказать нашим гостям. С 14 по 26 марта в музее будет организована большая праздничная программа с квестами, экскурсиями и мастер-классами. В частности, участники квеста в музейной экспозиции будут искать ингредиенты для каши: что-то будет находиться в юрте кочевника, что-то — в булгарской избе или в доме эпохи Золотой Орды. После чего узнают, как наши предки из этих ингредиентов варили традиционную „грачиную кашу“», — рассказывает сотрудник научно-экспозиционного отдела Национального музея республики Миляуша Хайруллина.

Также гости праздника смогут познакомиться с особенностями празднования Науруза у различных тюркских народов, поучаствовать в народных играх и забавах, создать свой символ весны в рамках мастер-класса «Весна на крыльях». В завершение участников программы ждут сладкие подарки. «Ведь сколько веков Наурузу, столько и поверью, что чем веселее и радостнее он пройдет, тем щедрее будет к людям природа», — подчеркнула Хайруллина.

Помимо этого, с 14 по 26 марта для посетителей музея пройдет выставка, посвященная этому празднику. Раритеты из музейной коллекции наглядно расскажут о существующих традициях.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Науруз — это праздник прихода весны. В давние времена у тюркских народов считалось, что весну на своих крыльях приносят грачи, поэтому, 21 марта, в день весеннего равноденствия, в честь прилета птиц устраивался праздник. В этот день нарядно одетые дети собирали с каждого дома обязательную «дань» — крупу, молоко, масло, сахар, яйца и зазывали стихами и песнями всех на праздник. Народ собирался на самом возвышенном месте села, сельчане несли с собой угощения, зажигался костер, и в большом казане женщины готовили кашу.

Первая порция отдавалась земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторая — ручью, чтобы вода сохранила живность на земле. Третья — небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая — грачам с благодарностью за то, что они принесли весну. После этого каша раздавалась всем присутствующим, и когда люди расходились, стаи птиц летели на кашу, оставленную им.