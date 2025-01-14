В праздник Крещения в Раифе откроют две дополнительные парковки

В Раифе на праздник Крещения Господня откроют две дополнительные парковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Одна из парковок расположится в 400 метрах от поворота с трассы Казань – Зеленодольск к Раифскому монастырю. Она будет рассчитана в среднем на 500 автомобилей. Еще одна парковка будет доступна в поселке Садовый.

Для паломников и туристов запустят бесплатный автобус для доставки к святыне и месту крещенских купаний. Автобусы будут курсировать 19 января с 8:00 до 22:00. В последующие дни расписание автобусов будет корректироваться в зависимости от пассажиропотока.

Во время мероприятий на дороге от основного шоссе до Раифского монастыря будет организовано усиленное дежурство сотрудников ДПС.