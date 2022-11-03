В праздник Казанской иконы Божией Матери в Татарстане покажут фильм о патриархе Гермогене

В канун праздника Казанской иконы Божией Матери в кинотеатрах страны начнется премьера фильма казанского режиссера Алексея Барыкина «Святитель» о патриархе Гермогене – первосвятителе, вдохновившем ополчение Минина и Пожарского на освобождение Москвы от польских интервентов в Смутное время.

Действие фильма отобразит почти 50 лет русской истории – от Ивана Грозного до воцарения Романовых. «Святитель» завершает трилогию фильмов «Заступница» и «Осанна», которые были посвящены Казанской иконе Божией Матери.

Первые показы в Казани пройдут 3 и 4 ноября в кинотеатре «Синема 5» в «Парк-Хаусе». Начало сеансов состоится в 19.05 и 19.30, а после показа фильма 4 ноября пройдет творческая встреча с режиссером картины. На мероприятие также приглашена исполнительница главной роли Екатерина Гусева.