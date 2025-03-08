«В праздник дарим улыбки»: В Казани сотрудники ГАИ вручили женщинам-водителям цветы

Сегодня в Казани в Международный женский день сотрудники городской Госавтоинспекции вместе с ГБУ «Безопасность дорожного движения» и общественной организацией «Союз отцов Республики Татарстан» подарили цветы женщинам-водителям.

«Уважаемые участницы дорожного движения, поздравляем Вас с Международным женским днем – 8 Марта», – сказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани подполковник полиции Айрат Хамидуллин.

К поздравлениям присоединился глава Союза отцов РТ Адель Загретдинов.

«Мы хотим поздравить наших замечательных жен, мам, бабушек, дочурок с Международным женским днем. Мы приехали к Чаше, чтобы поздравить наших женщин, подарить им цветы и увидеть их улыбки», – сказал он.

Первой сегодня остановили автолюбительницу Гузель, девушка рассказала, что была удивлена.

«Очень неожиданно, я еще думаю, что нарушила. Очень приятно, здорово, что так останавливаете, спасибо за поздравления», – сказала она.

Водитель Ольга также сначала задумалась о возможных нарушениях, но потом приятно удивилась.

«Сегодня весенний праздник, там где женщина – там весна. Я удивилась, вроде и пристегнута, и номера чистые, в чем дело – непонятно», – поделилась Ольга.