В праздничных намазах приняли участие 8 тысяч верующих челнинцев

В мечетях Набережных Челнов состоялись праздничные проповеди и намазы. Около 8 тысяч верующих горожан отпраздновали с утра Курбан-байрам — намазы в 15 мечетях Автограда начались с пяти часов утра. Фотографиями и видео в своем телеграм-канале поделилась мэрия Челнов.

Мэр Наиль Магдеев побывал в мечети Нур-Ихлас, которая расположена в 48-м комплексе. Здесь на утренней молитве собралось большое количество верующих.

Далее руководитель города посетил площадку в Сидоровке, где можно купить жертвенное животное. С утра сюда привезли 1,3 тыс. баранов.

В течение трех дней в Набережных Челнах будет открыто место для жертвоприношения. Площадка проверяется ветеринарными и санитарными службами. Продукцию привезли Тукаевский, Заинский, Актанышский, Мензелинский и Сармановский районы Татарстана.

«В Набережных Челнах Курбан-байрам празднуется всем городом, где в мире и согласии живут люди разных национальностей и разных конфессий. Этот праздник объединяет, учит добру и высокой нравственности, обогащает и очищает наши души и мысли. Пусть праздничные дни пройдут для вас под знаком добра и взаимопомощи, а Всевышний оберегает всех нас, даруя помощь во всех добрых делах! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!» — поздравил Наиль Магдеев горожан.