В праздничные дни вводятся поезда из Набережных Челнов в Бугульму и Светлое Озеро

В период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня в Татарстане будет назначено несколько пригородных поездов, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, 23 и 25 февраля, 8 и 10 марта вводятся поезда сообщением Набережные Челны – Бугульма и Бугульма – Набережные Челны. 23 февраля и 8 марта назначаются электрички Набережные Челны – Светлое Озеро и Светлое Озеро – Набережные Челны.

Кроме того, 24 февраля и 9 марта поезда Набережные Челны – Бугульма и Бугульма – Набережные Челны выводятся из расписания.

«Остальные пригородные поезда будут следовать по действующему графику без учета переноса выходных дней», – отметили в пресс-службе.

В праздничные дни также будет увеличена составность поездов, курсирующих между Казанью и Сосновкой, Ижевском, Нижним Новгородом, Ульяновском, Йошкар-Олой, между Ижевском и Нижнекамском.