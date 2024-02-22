Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В праздничные дни вводятся поезда из Набережных Челнов в Бугульму и Светлое Озеро
В период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня в Татарстане будет назначено несколько пригородных поездов, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Так, 23 и 25 февраля, 8 и 10 марта вводятся поезда сообщением Набережные Челны – Бугульма и Бугульма – Набережные Челны. 23 февраля и 8 марта назначаются электрички Набережные Челны – Светлое Озеро и Светлое Озеро – Набережные Челны.
Кроме того, 24 февраля и 9 марта поезда Набережные Челны – Бугульма и Бугульма – Набережные Челны выводятся из расписания.
«Остальные пригородные поезда будут следовать по действующему графику без учета переноса выходных дней», – отметили в пресс-службе.
В праздничные дни также будет увеличена составность поездов, курсирующих между Казанью и Сосновкой, Ижевском, Нижним Новгородом, Ульяновском, Йошкар-Олой, между Ижевском и Нижнекамском.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»