В мартовские праздники из Москвы в Казань запустят дополнительные поезда

В праздничные дни марта будут введены дополнительные поезда из Москвы в Казань. Всего же назначены около 50 дополнительных поездов на наиболее востребованных российских направлениях, сообщает пресс-служба РЖД.

«Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Липецком, между Ростовом-на-Дону и Роза Хутор и на других направлениях. Кроме того, в составы более 40 регулярных графиковых поездов включены 53 дополнительных вагона», – отметили в пресс-службе.

В случае большого спроса на ряде направлений холдинг рассмотрит возможность увеличения количества дополнительных рейсов либо включения дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

В этом году выходные дни, приуроченные к Международному женскому дню, приходятся на 6 – 8 марта. Ожидается, что пиковой датой выезда станет 5 марта, в обратном направлении – 8 марта.