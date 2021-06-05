В праздничные дни июня между Казанью и Москвой будут ездить дополнительные поезда

На период июньских праздничных дней вводятся три дополнительных поезда, которые будут курсировать между Казанью и Москвой. Об этом сообщает Служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги.

«Между Казанью и Москвой назначено три дополнительных поезда — № 274/275, № 295/296 и № 297/298», — отмечается в сообщении.

Всего в праздничные дни июня на Горьковской железной дороге будет следовать 13 дополнительных поездов. Они будут ездить по наиболее востребованным направлениям ГЖД с 10 по 15 июня.

В скоростных поездах, время следования которых не превышает пяти часов, ношение масок пассажирами является обязательным.