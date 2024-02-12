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Общество 12 февраля 2024 11:45

В праздничные дни февраля и марта дополнительные поезда свяжут Казань с Москвой и Кировом

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В период февральских и мартовских праздников между Казанью и Москвой будет назначено шесть дополнительных поездов. Четыре дополнительных поезда будет курсировать из столицы Татарстана в Киров, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Горьковская железная дорога в период февральских и мартовских праздничных дней вводит в график 18 дополнительных поездов дальнего сообщения», – отметили в пресс-службе.

Поезда будут ходить по наиболее востребованным направлениям с 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта.

Ранее между Казанью и Москвой начали курсировать новые поезда, а также увеличилась периодичность движения поездов Казань – Имеретинский курорт.

#дополнительные поезда
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