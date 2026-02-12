В православных храмах Татарстана 14 февраля совершат особые поминальные службы

14 февраля во всех храмах Татарстанской митрополии будут совершены Богослужения родительской субботы.

Мясопустная Вселенская родительская суббота – это Богослужение, которое совершается за девять дней до начала Великого поста. Это особый день поминовения усопших, который в этом году выпадает на 14 февраля.

Начнутся Богослужения родительской субботы вечером 13 февраля – в это время будет совершен заупокойный парастас. В сам родительский день в храмах будет совершена Божественная литургия, по окончании которой состоятся панихиды по усопшим.

«Молитвенно поминая наших усопших близких, мы получаем большое утешение. И наши близкие, которые уже отошли в жизнь вечную, утешаются, когда мы искренне молимся сами и подаем записки для поминовения в алтаре. Усопшим не нужны дорогие памятники или богатые поминальные трапезы – им нужна наша искренняя молитва. Это то, что может действительно помочь им в жизни будущего века.

Мы с вами счастливые люди, потому что у нас есть возможность помолиться о своих родных. Будем помнить об этой своей обязанности. Будем помнить каждый день своей жизни и к каждому дню относиться так, словно нам его дали в долг. Этот долг однажды предстоит возвращать. Однажды все мы окажемся на пороге вечности», – приводит слова митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла сайт «Православие в Татарстане».