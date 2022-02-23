В православном храме в Крыму предотвращен теракт

Теракт в православном храме в Крыму, который готовили сторонники «Правого сектора»*, был предотвращен сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В результате спецоперации задержаны шесть человек. Все они граждане России – сторонники украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. Они планировали подорвать самодельное взрывное устройство в одном из храмов республики.

По данным ЦОС ФСБ, в гараже одного из задержанных найдены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества, а также символика «Правого сектора»*.

«В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», — добавили в спецслужбе.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.