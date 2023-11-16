В православной Казанской семинарии татарский язык учат студенты из Марий Эл и Чувашии

Владимир Самойленко

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казанской семинарии учащиеся из Марий Эл, Чувашии и других уголков России изучают татарский язык. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению V Форума православной общественности Республики Татарстан, приуроченного к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии рассказал Ректор Казанской православной духовной семинарии, протоиерей Владимир Самойленко.

«Среди учащихся нашей духовной школы есть представители Башкирии, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Республики Марий Эл. Были случаи, когда в нашу школу приезжали учиться из Нижнего Новгорода и даже из Санкт-Петербурга. В семинарии, среди новых и древних языков, изучается и татарский язык. Конечно, на данный момент в нашей школе не изучается ни чувашский язык, ни марийский - акцент делаем на татарский язык, потому что наша школа находится на территории Республики Татарстан и для нас это очень важный момент», – рассказал отец Владимир.

Он также добавил, что в духовной школе изучают немецкий, английский и французский, а в рамках «Исламоведения» воспитанники семинарии изучают и арабский язык.

Протоиерей отметил, что Казанская семинария готовит кадры не только для Татарстанской митрополии, но и для соседних регионов. При этом здесь подготавливают не только служителей церкви, но и православных экскурсоводов.