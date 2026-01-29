В правоохранительных органах объяснили, чем хулиганские действия отличаются от теракта

Вербуя подростков на совершение терактов и диверсий, кураторы от иностранных спецслужб частенько внушают им, что их действия будут расцениваться как хулиганство, поэтому и наказание за них якобы будет небольшим. Однако Уголовный кодекс РФ расценивает такие поступки как подготовку или совершение теракта или диверсии и наказывает за них сурово.

В чем отличие хулиганских действий от теракта, «Татар-информу» рассказал сотрудник правоохранительных органов.

«Если рассматривать на примере подростков 16 лет, то они в основном сотрудничают с СБУ за деньги. Как правило, эти ребята не до конца осознают, что делают. Им предлагают что-то поджечь, обещают за это копейки – от 5 до 15 тысяч рублей. Убеждают детей, что это будет расцениваться как обычное хулиганство. Подростки не понимают, чем, например, поджог кнопки в лифте отличается от поджога сотовой вышки или релейного шкафа. Когда начинаем выяснять, оказывается, что ребенок этот вполне может быть патриотически настроен, он просто не понимает, что получит за содеянное огромный срок», – добавил он.

Теракт, согласно закону, – это совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население или создающих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий.

«Обратите внимание на слова об ‘’устрашении населения и создании опасности’’. Когда человек поджигает релейный шкаф, он подвергает опасности других людей, ведь поезд может сойти с рельсов или столкнуться с другим поездом – это прямая опасность для окружающих. То же самое с поджогом стратегического предприятия – там может что-то взорваться, пострадают люди. Подросток, как правило, не в состоянии оценить масштаб возможных последствий, он думает, что ничего страшного не случится, особенно если в этом его убеждает взрослый куратор», – рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Согласившись за 5 тысяч рублей на поджог, большую часть своей жизни молодой человек проведет в колонии. Полный материал на эту тему читайте по ссылке.