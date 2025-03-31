В Правительстве вынесли решение насчет проекта о полном запрете продажи вейпов

Правительство РФ не поддержало проект закона, полностью запрещающий вейпы и жидкости для них. Ранее с такой инициативой выступали депутаты фракции КПРФ, пишет РИА Новости.

Как объяснили власти в своем отзыве, ранее в правительстве уже предлагали полностью запретить розничную торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также самими вейпами. Но в итоге проект не приняли из-за ряда замечаний.

Причем, ознакомившись с законопроектом КПРФ, члены правительства вынесли те же замечания, что и ранее к своей инициативе.

«В связи с чем позиция правительства РФ не изменилась», — говорится в документе.

До инициативы КПРФ запретить полностью вейпы предлагал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В начале этого года он даже запускал в своем телеграм-канале опрос по этому поводу. По результатам исследования общественного мнения 74% участников выступили за запрет продажи таких веществ и устройств (всего же проголосовали 265,5 тыс. респондентов).

В начале февраля Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличили размер штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Для граждан штраф составит от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс., а для юрлиц — от 1,5 до 2 млн.