В Правительстве РФ раскритиковали законопроект о «резиновых квартирах»

Правительство РФ выразило критику в отношении законопроекта, направленного на борьбу с «резиновыми квартирами» и бесконтрольной регистрацией мигрантов, сообщает «Коммерсантъ».

Депутаты предлагали разрешить регистрировать иностранных граждан в квартире, если на каждого приходится не менее 6 кв. м жилой площади, с учетом прав соседей и правил содержания общего имущества. Целью законопроекта было предотвращение злоупотреблений, когда собственники регистрируют большое количество мигрантов без фактического предоставления жилья.

По мнению правительства, законопроект требует существенной доработки, поскольку не содержит механизмов контроля за соблюдением нормы жилой площади и не определяет, как собственник должен проверять законность пребывания иностранца в РФ. Также не проработан механизм отказа в постановке на миграционный учет при превышении указанной нормы.

Отмечается, что в Минстрое, Минфине, Минэкономразвития, Минюсте и МИДе считают, что законопроект требует доработки, в МВД выступают против поправок в принципе.