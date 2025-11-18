В правительстве РФ поприветствовали участников форума «Наука и образование»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Глава Минобрнауки Валерий Фальков поприветствовали участников VIII Профессорского форума «Наука и образование: стратегии развития». Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ в МАХ.

В этом году в мероприятии приняло участие 1,5 тыс. ученых, студентов, преподавателей, а также представителей деловых кругов. Было создано региональное отделение профессорского собрания, за 9 лет объединившее более 6 тыс. ученых из 82 регионов России.

В рамках пленарного заседания были награждены лауреаты общенациональной премии Российского профессорского собрания в номинациях «Профессор года», «Декан года» и «Ректор года».

«Как подчеркивает наш Президент Владимир Владимирович Путин, качество образования – это фундамент национальной безопасности и суверенитета. Именно вы, профессорское сообщество, воспитываете талантливые кадры, систематизируете знания и закладываете основы для долгосрочного развития нашей страны.

Одна из ключевых задач – соединить научные знания с практикой, при этом сохранив лучшие традиции нашей отечественной школы. На это и направлена новая Стратегия развития образования до 2036 года, которая разработана была по поручению Президента и в подготовке которой вы принимали непосредственное и активное участие, за что мы вас, конечно, благодарим», – сказал Чернышенко.

В свою очередь, Валерий Фальков отметил вклад педагогов в технологическое лидерство России: «Принципиально важно, что преподавательское сообщество обновляется. Сегодня более четверти наших преподавателей – молодые ученые, готовые вкладывать свою энергию и талант в воспитание новых поколений творцов. Мы, в свою очередь, продолжим создавать достойные условия для работы трудовых коллективов. На это направлены наши флагманские проекты «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы», программа по строительству кампусов».