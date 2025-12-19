В Правительстве РФ начали комплексную проработку регулирования искусственного интеллекта

Совещание, посвященное вопросам регулирования искусственного интеллекта, прошло в Координационном центре Правительства РФ. В обсуждении приняли участие представители органов власти, бизнеса и отраслевых ассоциаций. Заседание под председательством заместителя председателя Правительства – руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко стало стартовой точкой комплексной проработки подходов к регулированию ИИ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Участники рассмотрели возможные законодательные инициативы, а также риски как в случае их принятия, так и при отказе от регулирования. Григоренко обозначил необходимость выработки единого и системного подхода к данной сфере.

Он сообщил, что до 20 января организации и заинтересованные стороны должны направить свои предложения в Минцифры РФ. После анализа инициатив ведомство подготовит обобщенные предложения и представит их в Правительство до 13 марта.

В ходе совещания эксперты обсудили вопросы качества и безопасности искусственного интеллекта, ответственность за ошибки ИИ-систем, использование отечественных и зарубежных моделей, а также другие аспекты применения технологии.

Григоренко отметил, что при разработке регулирования важно соблюсти баланс между обеспечением безопасности граждан и сохранением условий для развития инноваций. По его словам, чрезмерно жесткие требования могут замедлить внедрение ИИ и негативно сказаться на развитии отечественных ИТ-компаний.

Кроме того, он обратил внимание на то, что регулирование искусственного интеллекта активно обсуждается на международном уровне. Подходы разных государств отличаются: одни страны разрабатывают комплексные законы, другие ограничиваются точечными мерами. При этом, как подчеркнул Григоренко, общее для всех – признание необходимости государственного внимания к развитию ИИ.