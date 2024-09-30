В Правительстве рассказали, каким будет бюджет России в 2025-2027 годах

В Правительстве России рассказали о законопроекте о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов.

«При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета Правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных Президентом», — отметили в пресс-службе Правительства.

В числе приоритетов — поддержка беременных женщин и семей с детьми. Планируется, что на ежемесячные пособия, положенные при рождении детей и их воспитании, в ближайшие три года будет направлено более 4 трлн рублей, более 1,7 трлн — на материнский капитал, еще более 12 млрд рублей выделят на субсидии для обеспечения молодых семей собственной жилплощадью.

На поддержку региональных программ, нацеленных на повышение рождаемости, предусмотрят порядка 37,5 млрд рублей.

Помимо этого, Правительство заложило финансирование на предоставление горячего питания учащимся, выплаты за классное руководство, средства на капремонт и возведение новых школ, лекарства для льготных категорий населения, повышение пенсий, возобновление индексации выплат работающим пенсионерам, долговременный уход за пожилыми и инвалидами.

Предусмотрены средства и для граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Финансирование программы социального контракта составит более 130 млрд рублей.

Еще одна важная статья расходов — реализация национальных проектов. На 19 проектов в ближайшие годы будет направлено свыше 18 трлн рублей, а в течение шести лет сумма составит свыше 40 трлн. Таким образом, общая сумма финансирования этих программ будет почти в два раза выше той, что предусмотрена на нацпроекты, действующие в 2019-2024 годах.

Ежегодно на финансовую поддержку регионов, согласно проекту бюджета, будет выделяться по 3,3 трлн рублей.

В пресс-службе Правительства отметили, что проект составлен с учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития России. Согласно ему в ближайшие три года динамика экономики будет расположена на умеренной траектории 2,5–2,8% ВВП.

«Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,8 трлн рублей, в 2027-м — 43,2 трлн рублей. Расходы в 2025 году запланированы на уровне 41,5 трлн рублей, 44 трлн рублей — в 2026 году, 45,9 трлн рублей — в 2027-м», — говорится в тексте.

Бюджет предусмотрен с дефицитом в размере 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% — в 2026 и 1,1% — в 2027-м. Основными источниками финансирования дефицита в этот период станут госзаимствования, а объем государственного долга не превысит безопасный уровень.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.