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Ру Тат
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Экономика
26 января 2022  17:45

В Правительстве ФРГ заявили, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа

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Нет данных о том, что Россия не выполняет договорных обязательств по поставкам газа в Германию. Об этом на брифинге заявил официальный представитель немецкого Кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Хотел бы добавить во избежание... инсинуаций, что у нас нет никаких данных о том, что российская сторона не выполняет своих договоров о поставках», — приводит слова Хебештрайта РИА Новости. 

Представитель Кабмина таким образом дополнил выступление представителя Минэкономики, который отвечал на вопрос об энергетической безопасности Германии и поставках российского газа.

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