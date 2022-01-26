В Правительстве ФРГ заявили, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа

Нет данных о том, что Россия не выполняет договорных обязательств по поставкам газа в Германию. Об этом на брифинге заявил официальный представитель немецкого Кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Хотел бы добавить во избежание... инсинуаций, что у нас нет никаких данных о том, что российская сторона не выполняет своих договоров о поставках», — приводит слова Хебештрайта РИА Новости.

Представитель Кабмина таким образом дополнил выступление представителя Минэкономики, который отвечал на вопрос об энергетической безопасности Германии и поставках российского газа.