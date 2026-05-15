В праймериз «Единой России» в Татарстане участвуют 130 кандидатов

Организационный комитет Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» на заседании утвердил список участников предварительного голосования. Этот перечень станет основой электронного бюллетеня, сообщает пресс-служба партии.

Всего для участия в праймериз в республике подано 130 заявлений. Среди кандидатов – восемь участников специальной военной операции. По партийному списку выдвинулись 72 человека, по одномандатным округам – 58.

По данным партии, в целом по стране в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму участвуют 4,4 тысячи кандидатов. Средняя конкуренция составляет 11 человек на одно место.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что заметной особенностью кампании стал высокий интерес со стороны участников СВО: от них поступило 535 заявок. При этом действующие депутаты составляют около 20% всех участников.

Агитационный этап продлится до 24 мая. Все материалы размещаются в открытом доступе на сайте предварительного голосования.

Регистрация избирателей в Татарстане продолжается до 29 мая. Она открыта с 15 апреля и проходит на сайте. Само электронное голосование состоится с 25 по 31 мая.

Принять участие в нем могут все зарегистрированные жители республики. Голосование проходит в рейтинговом формате: можно выбрать одного или сразу нескольких кандидатов. На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировались более 147 тысяч избирателей.

В партии отмечают, что «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая на постоянной основе проводит открытый предварительный отбор кандидатов с участием избирателей. С 2009 года участие в этой процедуре является обязательным для всех выдвиженцев от партии.

В праймериз могут участвовать все зарегистрированные избиратели регионов. Процедура проходит в электронном формате с подтверждением личности через портал «Госуслуги».

Также в партии продолжают практику поддержки участников специальной военной операции: для кандидатов из числа бойцов и ветеранов СВО к результатам электронного голосования добавляется 25%.

Отдельно оргкомитет Татарстанского реготделения партии на том же заседании утвердил список кандидатов по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 для дальнейшего выдвижения на выборы в Государственный Совет Татарстана от «Единой России».