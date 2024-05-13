В пожароопасный сезон на территории Русско-Немецкой Швейцарии возобновятся патрули

Подготовка к новому пожароопасному сезону проходит на территории Русско-Немецкой Швейцарии благодаря неравнодушным жителям Казани. Добровольцы собирают пятилитровые бутыли, чтобы наполнить их водой и расставить по всей особо охраняемой природной территории на случай возгорания. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня организатор акции, член совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

«Бутыли с водой расставим в тех местах, где может произойти поджог тополиного пуха. Это нужно сделать до начала июня, чтобы очевидцы происшествий могли своевременно потушить очаги возможных возгораний. Баллоны будут стоять все лето, на протяжении всего пожароопасного периода. С июня возобновим дежурства с участием добровольцев на территории Русско-Немецкой Швейцарии», – сказал он.

Спикер напомнил, что в начале июня 2021 года целая серия возгораний была ликвидирована сотрудниками МЧС, поискового отряда «Лиза Алерт» и активистами, благодаря чему краснокнижные растения – тайник яйцевидный, дремлик и ужовник – не пострадали. Однако из-за пала травы выгорел целый луг и его обитатели. В последующие годы, к счастью, таких масштабных происшествий не было.

«Мы принимаем от граждан пятилитровые бутыли и готовы сами их вывезти. Стоит отметить, что в последнее время жители Казани стали более сознательными. На территории Русско-Немецкой Швейцарии стало меньше мусора», – заметил Ескараев.