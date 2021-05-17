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Минлесхоз РТ предупредил, что аномальная жара продержится до середины 20-х чисел мая
Ру Тат
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17 мая 2021  16:40
Наталья Рыбакова

В пожароопасный сезон лесники Татарстана перешли на круглосуточные дежурства

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В связи с аномальной жарой лесники Татарстана перешли на усиленный режим работы. В республике проводятся ежедневные рейды, нарушителям правил безопасности в лесах выписывают штрафы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Министром лесного хозяйства РТ подписан приказ, согласно которому все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Инспекторский состав переведен на круглосуточный режим работы. В республике созданы дополнительные мобильные группы. В лесных массивах с высокой рекреационной нагрузкой выставлена противопожарная техника», — рассказал он.

С 14 мая на 21 день в лесах ограничено пребывание людей и запрещен въезд всех видов транспортных средств. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара, пострадали деревья и был причинен ущерб лесному фонду, то такое деяние влечет уголовную ответственность по статье 261 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Так, уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

пожароопасный сезон пожароопасность лесов
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