В пожарной части Менделеевска для школьников прошел открытый урок о действиях во время ЧС

В преддверии 375-летия пожарной охраны России в пожарно-спасательной части № 86 города Менделеевска прошло интересное и познавательное мероприятие для учащихся 4-го класса школы №4 и ребят из центра “Форпост”. Сотрудники МЧС России и волонтеры Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям провели открытый урок, который стал настоящим путеводителем в мире безопасности.

На уроке ребята узнали, как необходимо действовать в различных чрезвычайных ситуациях. Специалисты рассказали о том, что преступники в реальной жизни не всегда выглядят злыми и коварными, как в детских мультиках. Они могут быть обычными людьми, поэтому важно не доверять незнакомцам, которые предлагают сходить куда-то или посмотреть на что-то. Детям объяснили, что в случае угрозы жизни нужно уметь громко говорить “нет” и вызывать помощь.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

После урока ребята осмотрели настоящую пожарную технику. Они увидели, как происходит убытие к месту пожара, как разворачивается пожарный караул, и даже примерили боевую одежду пожарного. Восхищённые глаза и широкие улыбки детей говорили о том, что это мероприятие оставило яркие впечатления.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Начальник караула, Юрий Косенович, рассказал ребятам о ежедневной работе пожарной охраны, профессии огнеборцев и возможности поступления в высшие учебные заведения МЧС России. Также были обсуждены вопросы безопасности, включая период запрета разведения костров и последствия хулиганских звонков в экстренные службы.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Эти совместные мероприятия направлены на пропаганду правовых знаний, здорового образа жизни и безопасности детей и молодежи города и района. Уроки по безопасности проводятся регулярно совместно с представителями Национального Центра помощи детям.