В пожаре в челнинской пятиэтажке погиб мужчина

Сообщение, что на четвертом этаже пятиэтажки в Парковом переулке в Челнах произошел пожар, пришло сегодня в 15.10 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные ПСЧ №72. Было установлено, что горит диван в спальне в трехкомнатной квартире.

В 15.29 во время тушения пожара было найдено тело 60-летнего мужчины. Причины пожара, площадь которого составила 3 кв. метра, устанавливают.