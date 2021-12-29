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Ру Тат
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Происшествия
29 декабря 2021  16:57
Полина Шевчук

В пожаре в челнинской пятиэтажке погиб мужчина

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Сообщение, что на четвертом этаже пятиэтажки в Парковом переулке в Челнах произошел пожар, пришло сегодня в 15.10 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные ПСЧ №72. Было установлено, что горит диван в спальне в трехкомнатной квартире.

В 15.29 во время тушения пожара было найдено тело 60-летнего мужчины. Причины пожара, площадь которого составила 3 кв. метра, устанавливают.

#МЧС РТ
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