В пожаре из-за непотушенной сигареты в Татарстане погиб пожилой мужчина

В частном доме по улице Вахитова в селе Иоково Тетюшского района РТ случился пожар.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, когда пожарные прибыли на место, дом был охвачен огнем. В процессе тушения они обнаружили тело 71-летнего мужчины.

По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В ‎‎МЧС напоминают, что курить в постели – смертельно опасно. Места для курения необходимо оборудовать пепельницей, нельзя бросать окурки с балкона, в квартире или доме стоит ‎установить пожарный извещатель – он предупредит об опасности.‎‎ При пожаре звоните 101, 112.