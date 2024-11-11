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Происшествия 11 ноября 2024 08:21

В пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два жителя Чистополя

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В пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два жителя Чистополя
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два жителя села Ишалькино Чистопольского района РТ.

Возгорание произошло накануне ночью в одноэтажном частном доме на улице Пионерская.

Когда пожарные разбирали сгоревшие конструкции, нашли тела 67-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, предварительная причина пожара — непотушенная сигарета.

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