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В пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два жителя Чистополя
В пожаре из-за непотушенной сигареты погибли два жителя села Ишалькино Чистопольского района РТ.
Возгорание произошло накануне ночью в одноэтажном частном доме на улице Пионерская.
Когда пожарные разбирали сгоревшие конструкции, нашли тела 67-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, предварительная причина пожара — непотушенная сигарета.
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