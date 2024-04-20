В Поволжском университете обсудили проблемы правового регулирования спорта

Накануне, 19 апреля, в Поволжском университете стартовала научно-практическая сессия «Современные проблемы правового регулирования спорта». Ее проводят в рамках Казанских юридических чтений, а сама она приурочена к 160-летию судебной реформы в России, сообщает пресс-служба упомянутого вуза.

Как сказал и.о. ректора Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма Азат Шарапов, такую сессию их вуз проводит впервые в формате открытого диалога, обсуждая актуальные правовые и методологические проблемы регулирования общественных отношений, международного и внутригосударственного правового регулирования, уголовной ответственности за допинговые преступления в спорте.

Спикер также напомнил, что в 2023-м университет проводил международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы роли спорта в построении гражданского общества и народной дипломатии». В том мероприятии поучаствовали представители государств-участников СНГ и БРИКС, а на самой встрече рассмотрели проблемы правого регулирования спорта.

«Бурное развитие спортивного права в международном спортивном движении долгое время не оказывало существенного влияния на правовую систему Российской Федерации. Однако активная роль России в международном спортивном движении, в особенности, в проведении крупнейших спортивных соревнований таких как Всемирная летняя универсиада, Зимние Олимпийские игры, Чемпионаты мира по футболу и водным видам спорта, Игры Будущего - ставят задачи объединения специалистов различных отраслей для выработки согласованных научных концепций развития спорта и правого регулирования, а также создания и реализации образовательных программ подготовки специалистов, обладающих необходимыми компетенциями», - сказал Шарапов.

Он также пожелал всем участникам научной сессии плодотворной работы и результативной дискуссии.

В свою очередь, директор Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия Рамиль Шарифуллин, поблагодарил руководство Поволжского университета спорта за содействие в проведении данного мероприятия.

По его словам, проблемы правового регулирования спорта очень актуальны, поэтому важно обсуждать их решение.

«Последние события в течение нескольких лет говорят о том, что в любом случае правовое урегулирование данных отношений не является только вопросом непосредственно национальной правовой системы и в любом случае оно вынуждено коррелироваться с нормами международного права, с правовыми спортивными институтами. И для нас, для университета правосудия, как университета, который занимается не только образовательной деятельностью, но и который во главе угла также составит вопрос научных исследований, эта тематика и участие в этом мероприятии очень важно», - сказал он.

Шарифуллин надеется, что дискуссии, которые возникнут в рамках сессии, будут полезны не только для юристов, но и спортсменов, тренеров, агентов и в последующем пригодятся для создания новых норм и их применения в рамках рассмотрения конкретных дел в российской судебной системе.

Круг рассматриваемых вопросов на сессии был обширный: от вопросов, касающиеся уголовно-правовой оценки вреда здоровью спортсмена, до роли медиации в сфере физкультуры и спорта.