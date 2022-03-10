В Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма открылся Центр #Мывместе

Центр гуманитарной помощи вынужденным переселенцам с юго-востока Украины открылся сегодня в Казани в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. За первый час его работы предметы первой необходимости и одежду сюда принесли около 40 жителей Казани.

«Большое количество вузов по всей стране сегодня такие пункты организовали. Мы считаем, что конструкция и расположение нашего здания приспособлены для того, чтобы здесь сделать такой пункт. Мы сейчас находимся в помещении волонтерского центра, где отработана вся логистика. Здесь мы не раз выдавали и принимали форму для волонтеров и разные приспособления», — сообщил журналистам ректор Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов.

Спикер отметил, что нет такого предмета, который бы не пригодился людям, успевшим выскочить за несколько секунд до разрушения дома. Не у всех при себе оказались документы. Добровольцы приносят в центр для беженцев из Украины одежду, предметы гигиены, школьные принадлежности, гигиенические средства.

«Думаю, что ассортимент будет расширяться, чтобы жители, которые были вынуждены покинуть свои дома, не чувствовали недостаток того, к чему привыкли. Наш народ привык к организации таких акций. Каждый оказывает помощь по мере возможности», — добавил Бурганов.

Центр начал работать в десять часов утра. Уже в первый час работы сюда беспрестанно приходили люди — студенты и сотрудники университета, работники соседних учреждений, жители района. У посетителей не спрашивают документы, однако данные о каждом из них фиксируются в журнале, а волонтеры из числа студентов расфасовывают вещи по коробкам.

«Сюда поставляют вещи некоторые организации. Также люди, кто хочет помочь, покупают вещи, и приносят в пункт. Наши обязанности заключаются в том, чтобы принять вещи и разложить по коробкам, упаковать их. Чаще сюда приносят средства личной гигиены — мыло, шампуни, туалетную бумагу, одежду — футболки, носки, шапки, а также детские вещи и памперсы», — рассказала студентка первого курса Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Фахима Фатхуллина.

Исполнительный директор информационно—ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин проинформировал, что весь список гуманитарной помощи, которая требуется вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР, опубликован на сайте Мывместе.рф.

«Собранная помощь будет отправлена в пункт сбора, где будут сформированы большие фуры. Машины из Татарстана будут направлены в регионы, где большое количество вынужденных переселенцев живет во временных пунктах. Уже есть несколько фур, собранных силами регионального отделения партии «Единая Россия» и представителями молодежных общественных организаций. Все добровольческое сообщество республики включилось в эту работу», — сказал он.

Спикер отметил, что в Казани действует штаб #Мывместе по сбору гуманитарной помощи по адресу Маяковского, 24а. Штаб работает с 8 утра и до 20 часов вечера. Центр гуманитарной помощи вынужденным переселенцам в здании Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма будет работать с 9 утра до 18 часов вечера по будням. Первая фура с гуманитарной помощью из Татарстана отправлена в Ростов. Первая партия помощи, собранной в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма, тоже готова к отправке. В частности, университет закупил 100 одеял и 100 подушек для беженцев.