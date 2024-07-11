В Поволжье запустят новый водный маршрут через Казань

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

С 18 июля в Поволжье запустят новый водный маршрут из Нижнего Новгорода до Удмуртии — он будет проходить через Казань. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«К проекту „Великий Волжский путь“ полноценно присоединяется Удмуртия. Для нас это важно. Удмуртия — очень яркая, самобытная республика, наши соседи. И наконец-то у нас появляется связанный маршрут, который позволяет жителям регионов Приволжского федерального округа и других регионов путешествовать по межрегиональным туристическим маршрутам», — отметил спикер.

Иванов подчеркнул, что идея проекта заключается в создании большой сети маршрутов, охватывающих несколько регионов и позволяющих путешествовать не только жителям ПФО, но и туристам из других регионов европейской части страны, из Сибири и с Дальнего Востока, а также, потенциально, иностранным гостям.

«Регионы связываются уже не только по Волге, но и по Каме», — пояснил татарстанский чиновник.

Глава Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш уточнила, что рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Сарапул, Сарапул — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород. Согласно прогнозам, Сарапул в этом сезоне смогут посетить 800 человек, хотя уже прошла половина лета.

Для пассажиров первых рейсов организаторы подготовили специальное предложение, превращающее поездку в полноценный туристический маршрут: речное путешествие будет дополнено экскурсионной программой, входящей в стоимость билета.

Иванов также уточнил, что пассажирам первых рейсов из Сарапула в Казань будет предоставлена бесплатная обзорная экскурсия по столице Татарстана с посещением Казанского Кремля (объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО) и знаменитой пешеходной улицы Баумана.

Даты рейсов из Казани в Сарапул: 18 июля, 25 июля, 1 августа, 8 августа, 15 августа, 22 августа, 29 августа, 5 сентября. Дети до четырех лет будут путешествовать бесплатно без места.

Новый туристический продукт разработан в рамках проекта «Великий Волжский путь», который охватывает 14 регионов Приволжского федерального округа.

В 2023 году межрегиональному маршруту «Великий Волжский путь», который проходил по трем регионам Поволжья — Татарстану, Чувашии и Марий Эл, был присвоен статус национального туристского маршрута. В рамках проекта активно развиваются межрегиональные речные перевозки на «Метеорах» и «Валдаях». В 2024 году скоростное речное сообщение связало Казань, Чебоксары, Ульяновск и Нижний Новгород. С 18 июля открываются новые рейсы на «Метеоре» между Татарстаном и Удмуртией.

На пресс-конференции в «Татар-информе» было подписано соглашение между Госкомитетом РТ по туризму, Агентством по туризму Удмуртской Республики, Министерством туризма и промыслов Нижегородской области.