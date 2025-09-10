В Поволжье пройдет первый инклюзивный оркестровый фестиваль «Мечта без границ»

С сентября по ноябрь 2025 года в Поволжье пройдет Инклюзивный Фестиваль «Мечта без границ» от Центра творческой молодежи «Идиллия Арт». Его события состоятся в трех крупнейших городах Республики Татарстан.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Основная цель программы – поддержка и оказание содействия творческому развитию музыкантов с ОВЗ.

В программе Фестиваля – три концерта с участием молодых музыкантов с ОВЗ в качестве солистов оркестра в разных городах Татарстана: Набережные Челны, Нижнекамск, Казань. В концертах выступят молодые музыканты с ОВЗ – учащиеся ДМШ, ДШИ и творческих ссузов совместно с одним из ведущих молодежных коллективов Республики – камерным оркестром «Солисты Казани».

Важной частью проекта станут вебинары и очные семинары для родителей и педагогов музыкантов с ОВЗ. В программе пяти вебинаров будут рассмотрены важные темы, касающиеся творческого развития как нормотипичных учащихся, так и их сверстников с ОВЗ.

Лектором данных мероприятий выступит художественный руководитель проекта Юлия Монастыршина – известная пианистка, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Государственной классической академии имени Маймонида.

В рамках очных семинаров для родителей будут обсуждаться возможности профессионального и творческого развития учащихся с ОВЗ.

«Инклюзивные проекты – это одно из важнейших направлений работы нашей организации. Общение с такими детьми становится уникальным опытом: они очень тонко чувствуют музыку. Я считаю, что реабилитация через творчество, через музицирование действительно позволяет детям с ОВЗ раскрывать себя в социуме, в общении со сверстниками, чувствовать себя нужными и получать зрительскую любовь. Это очень ценно», – отметила главный организатор Фестиваля, Президент АНО «Идиллия Арт» Аделия Зарифуллина.

Даты и места проведения концертов:

18 сентября – г. Набережные Челны, Органный зал.

25 октября – г. Нижнекамск, зал С. Сайдашева.

23 ноября – Зал Казанской городской Филармонии.

Вход свободный