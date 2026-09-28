В повестку заседания парламента внесли вопрос об избрании Председателя Госсовета
Депутаты Госсовета РТ внесли в повестку 24-го заседания парламента вопрос об избрании Председателя Государственного Совета РТ.
«Прошу включить в повестку вопрос об избрании Председателя Государственного Совета РТ», – сказал депутат Юрий Камалтынов.
Ранее на заседании фракции «Единая Россия» было принято решение о предложении рассмотреть на заседании Государственного Совета вопрос об избрании Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.