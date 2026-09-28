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Политика 28 сентября 2026 14:16

В повестку заседания парламента внесли вопрос об избрании Председателя Госсовета

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Депутаты Госсовета РТ внесли в повестку 24-го заседания парламента вопрос об избрании Председателя Государственного Совета РТ.

«Прошу включить в повестку вопрос об избрании Председателя Государственного Совета РТ», – сказал депутат Юрий Камалтынов.

Ранее на заседании фракции «Единая Россия» было принято решение о предложении рассмотреть на заседании Государственного Совета вопрос об избрании Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

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