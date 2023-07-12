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В потребкооперативах Татарстана обновили парк автолавок на 16 машин
Парк автолавок на 16 машин обновили в потребкооперативах Татарстана. Сегодня их вручил вице-премьер, министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, сообщает ГТРК «Татарстан».
Парк обновляется ежегодно для организации выездной торговли, ежедневной доставки горячего хлеба сельчанам, заготовительной и производственной отрасли в республике. Сейчас благодаря кооператорам выездной торговлей охвачено более тысячи населенных пунктов Татарстана.
Только за последние пять лет потребительские общества и кооперативы получили 197 автомашин.
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