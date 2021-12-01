В построенный по нацпроекту детсад в Куюках завершился прием детей

Завершился прием детей в новый детский сад «Сказка», который достраивается в деревне Куюки в Пестречинском районе. Объект возводится по национальному проекту «Демография». Об этом в прямом эфире в Instagram рассказал глава района Ильхам Кашапов.

«К сожалению, проблему очередности в Куюках новый объект полностью не решит. Мест в муниципальных дошкольных учреждениях действительно не хватает. После введения в строй нового детского сада „Сказка“ на 220 мест в очереди останется еще 1 307 детей», — отметил глава.

Кашапов отметил, что это большая цифра, однако руководство района прилагает все усилия для увеличения количества мест в районе, в частности в Куюках.

«Ежегодно начиная с 2015 года мы направляем заявки в Министерство образования и науки РТ, а также в другие республиканские ведомства о необходимости строительства данных детских садов. В текущем году также было сделано обращение. Первый детский сад „Золотая рыбка“ был введен в строй в ноябре 2019 года. В начале 2021 года за счет средств бюджета было открыто 110 дополнительных мест в детском саду „Золотая рыбка“. В детском саду „Сказка“ также будут созданы 110 дополнительных мест. Строительство третьего детского сада в деревне Куюки запланировано на 2022 год», — отметил глава района.

Также, по его словам, имеется необходимость в строительстве двух детских садов мощностью не менее 340 мест ЖК «Усадьба Царево», детского сада на 120 мест в деревне Камыш, детского сада — начальной школы в селе Кощаково (220 мест для дошкольников). «По этим объектам направлены обращения в Министерство образования и науки РТ», — сообщил Кашапов.

В настоящее время на очереди в детские сады Пестречинского района стоят 2 909 человек, в детские сады деревни Куюки — 1 307 человек, из них 405 детей с трех до семи лет. По району всего на очередности 1 168 детей такого возраста. Очередность в ЖК «Царево» — 980 человек, из них с трех до семи лет — 370 малышей.

Национальный проект «Демография», как и другие нацпроекты, реализуется в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.