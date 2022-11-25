В Посольстве Афганистана в России приняли участников форума «Деловые партнеры Татарстана»

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Временный поверенный поверенного в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал и главный советник Ясир Абдулла встретились сегодня с делегацией из исламской республики — участниками XV Форума «Деловые партнеры Татарстана». Мероприятие прошло в посольстве Афганистана в России.

В ходе беседы представители посольства поблагодарили Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева и генерального директора Казанского благотворительного патриотического фонда мусульман Рустама Хабибуллина за постоянную всестороннюю поддержку связей между Афганистаном и Татарстаном.

«Участие афганцев на этом форуме с проведением выставки продукции и исторических раритетов афганских татар — большое дело в сближении наших братских народов. Со своей стороны, я хочу поблагодарить татарстанские СМИ, особенно „Татар-информ“, за постоянную информационную поддержку нашей деятельности», — рассказал журналисту информагентства глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Афганская делегация на XV Форуме «Деловые партнеры Татарстана» была одной из самых представительных. Кроме этого, делегаты провели ряд успешных переговоров по поставкам афганской продукции в Татарстан и татарстанской халяльной продукции в Афганистан.

«Из Афганистана на форум приехали восемь делегатов. Они провели выставку старинных одежд, предметов быта татар Афганистана, презентовали свою продукцию, а также приняли участие в пленарной сессии, на которой с докладом выступил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар. Форум „Деловые партнёры Татарстана“ — это интересная площадка по развитию и мировой интеграции татарского бизнеса, для которого не существует границ», — отметил генеральный директор Казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.