В прошлом году на лечение тяжелых болезней в РТ поступило 1,8 млрд рублей

В прошлом году по программе «Круг добра» тяжело больные дети Татарстана получили лекарств на сумму 1 млрд 80 млн рублей. Об этом на выездном заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«"Круг добра" создан для детей с патологиями, заболеваниями, которые требуют дорогостоящего лечения препаратами, в том числе незарегистрированными. Мы в прошлом году получили лекарств на 1 млрд 80 млн рублей из "Круга добра" и продолжаем получать», – отметила она.

Замминистра добавила, что в этом году в программу взяли и тех ребят, кому уже исполнилось 18 лет.

Кроме того, каждый месяц совет фонда берет в работу борьбу с новыми орфанными заболевания.

На данный момент проблем с поступлением средств нет.

Фонд был учрежден в начале января прошлого года указом Президента РФ и существует за счет средств, консолидированных в федеральном бюджете благодаря повышенной ставке НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.