В последнюю пятницу года Казань сковали 8-балльные пробки

В последнюю пятницу уходящего года Казань встала в плотных восьмибалльных пробках. К вечеру традиционные заторы сформировались в центре, а также на основных выездах из города. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Особенно напряженная ситуация на проспекте Победы, улице Вишневского, проспекте Ямашева и Горьковском шоссе. Дополнительно в разных районах города зафиксированы несколько ДТП. По предварительным данным, аварии обошлись без тяжелых последствий.