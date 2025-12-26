news_header_top
Происшествия 26 декабря 2025 17:21

В последнюю пятницу года Казань сковали 8-балльные пробки

В последнюю пятницу уходящего года Казань встала в плотных восьмибалльных пробках. К вечеру традиционные заторы сформировались в центре, а также на основных выездах из города. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Особенно напряженная ситуация на проспекте Победы, улице Вишневского, проспекте Ямашева и Горьковском шоссе. Дополнительно в разных районах города зафиксированы несколько ДТП. По предварительным данным, аварии обошлись без тяжелых последствий.

Фото: «Яндекс.Карты»

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

