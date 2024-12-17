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В последнюю неделю уходящего года сельхозярмарки в Казани пройдут в воскресенье
В последнюю неделю уходящего года сельскохозяйственные ярмарки в Казани пройдут в воскресенье – 29 декабря, сообщается в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.
«Сельхозярмарки с 28 декабря переносятся на 29 декабря. В Кировском и Московском районах продукты от татарстанских фермеров можно купить на четырех площадках с 6 утра до 12 часов», – говорится в сообщении.
Сельскохозяйственные ярмарки в Казани проходят каждую субботу с 14 сентября. Торговля организована на нескольких площадках.
В Авиастроительном районе площадки работают по ул.Дементьева, 7 и ул.Ленинградской, 27.
В Ново-Савиновском районе торговля проходит по ул.Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.
В Советском районе фермерскую продукцию можно купить по ул.Аграрной, 2 и ул.Липатова, 7.
В Кировском районе ярмарки организованы по ул.Батыршина, 20, ул.Краснококшайской, 150/2 и ул.Революционной, 12.
Жители Вахитовского района могут посетить ярмарку на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
Для жителей Приволжского района торговые площадки работают на проспекте Победы, 46в и ул.Фучика, 64.
В микрорайоне «Салават Купере» ярмарка проходит на парковке торгового центра в поселке Осиново по ул.Садовой, 9.
Для жителей поселка Северный торговля бывает организована в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
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