В последнюю неделю уходящего года сельхозярмарки в Казани пройдут в воскресенье

В последнюю неделю уходящего года сельскохозяйственные ярмарки в Казани пройдут в воскресенье – 29 декабря, сообщается в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

«Сельхозярмарки с 28 декабря переносятся на 29 декабря. В Кировском и Московском районах продукты от татарстанских фермеров можно купить на четырех площадках с 6 утра до 12 часов», – говорится в сообщении.

Сельскохозяйственные ярмарки в Казани проходят каждую субботу с 14 сентября. Торговля организована на нескольких площадках.

В Авиастроительном районе площадки работают по ул.Дементьева, 7 и ул.Ленинградской, 27.

В Ново-Савиновском районе торговля проходит по ул.Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Советском районе фермерскую продукцию можно купить по ул.Аграрной, 2 и ул.Липатова, 7.

В Кировском районе ярмарки организованы по ул.Батыршина, 20, ул.Краснококшайской, 150/2 и ул.Революционной, 12.

Жители Вахитовского района могут посетить ярмарку на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Для жителей Приволжского района торговые площадки работают на проспекте Победы, 46в и ул.Фучика, 64.

В микрорайоне «Салават Купере» ярмарка проходит на парковке торгового центра в поселке Осиново по ул.Садовой, 9.

Для жителей поселка Северный торговля бывает организована в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.