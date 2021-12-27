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Происшествия
27 декабря 2021  14:47
Павел Климчак

В последний рабочий понедельник этого года в Казани образовались 9-балльные пробки

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Сегодня днем на дорогах Казани образовались пробки в 9 баллов. Самое затрудненное движение наблюдается на улицах Родины, Аделя Кутуя, Чуйкова и Мусина.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Красным цветом также помечены на карте улицы Ершова, Вишневского, Право-Булачная, Тихомирнова и проспект Победы.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки» подобная затрудненная ситуация на дорогах сохранится до семи часов вечера.

Подобное количество пробок на дорогах Казани может быть связано с предновогодними покупками.

#пробки
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