В последний рабочий понедельник этого года в Казани образовались 9-балльные пробки

Сегодня днем на дорогах Казани образовались пробки в 9 баллов. Самое затрудненное движение наблюдается на улицах Родины, Аделя Кутуя, Чуйкова и Мусина.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Красным цветом также помечены на карте улицы Ершова, Вишневского, Право-Булачная, Тихомирнова и проспект Победы.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки» подобная затрудненная ситуация на дорогах сохранится до семи часов вечера.

Подобное количество пробок на дорогах Казани может быть связано с предновогодними покупками.