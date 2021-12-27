В последний рабочий понедельник этого года в Казани образовались 9-балльные пробки
Сегодня днем на дорогах Казани образовались пробки в 9 баллов. Самое затрудненное движение наблюдается на улицах Родины, Аделя Кутуя, Чуйкова и Мусина.
Красным цветом также помечены на карте улицы Ершова, Вишневского, Право-Булачная, Тихомирнова и проспект Победы.
По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки» подобная затрудненная ситуация на дорогах сохранится до семи часов вечера.
Подобное количество пробок на дорогах Казани может быть связано с предновогодними покупками.