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В последний рабочий день недели пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов
Пробки на дорогах Казани достигают 10 баллов. Соответствующая информация опубликована в сервисе «Яндекс.Пробки».
Мощный дорожный затор образовался на проспекте Победы в районе станции метро в обе стороны движения. Стоят машины на Оренбургском тракте и на Технической улице. Движения нет на Ямашева, Арбузова и Магистральной улицах. Кроме того, согласно «Яндекс.Картам», в городе стоят троллейбусы.
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