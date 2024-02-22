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Происшествия 22 февраля 2024 15:51

В последний рабочий день недели пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов

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Пробки на дорогах Казани достигают 10 баллов. Соответствующая информация опубликована в сервисе «Яндекс.Пробки».

Фото: © Яндекс.Пробки

Мощный дорожный затор образовался на проспекте Победы в районе станции метро в обе стороны движения. Стоят машины на Оренбургском тракте и на Технической улице. Движения нет на Ямашева, Арбузова и Магистральной улицах. Кроме того, согласно «Яндекс.Картам», в городе стоят троллейбусы.

#пробки в казани
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