В последний путь проводили одну из самых ярких звезд татарского театра Наилю Гараеву

Фото: «Татар-информ», Гулюза Ибрагимова

В Казани у мечети Аль-Марджани сегодня простились с заслуженной артисткой РФ, народной артисткой РТ, лауреатом Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая Наилей Гараевой. Проводить актрису в последний путь собрались ее коллеги, родные и любящие зрители, государственные деятели.

Прощальную панихиду вел народный артист Татарстана Ильдар Хайруллин.

«Наиля Гараева взлетела на театральную сцену, как яркая звезда, и более 60 лет посвятила творчеству, отдавая свою душу. Своим творчеством она возвысила уровень, престиж татарского театра, заняла достойное место в сердцах нашего народа», - сказал артист.

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов также выразил соболезнования родным и близким ушедшей.

«Сегодня мы прощаемся с одной из самых ярких звезд татарского театрального искусства. Тысячи верных поклонников и сцена камаловского театра многие годы будут горевать, тосковать по Наиле Гараевой, в репертуаре которой было более 100 ролей. За более чем 60 лет творческого пути она стала частью души этого театра, частью большой семьи. Дебютной ролью в образе Рахили в спектакле «Первая любовь» она на всю жизнь завоевала любовь зрителя. Рассказывают, что в те годы девушки старались подражать ей, одеваться, как она. Традиции Наили апа продолжает ее сын Фарид Бикчантаев. Наиля апа воспитала в своем сыне национальный дух», - отметил он.

Как подчеркнула народная артистка Татарстана Луара Шакирзянова, невозможно оценить место Наили Гараевой в татарском театральном искусстве.

«У Наили апа был богатый внутренний мир. Она была начитанной, мудрой. Для молодежи в театре она стала «дәү әни». Всегда внимательна, но и требовательна, щедра, заботлива. Потерять Наиля апа так же тяжело, как потерять из семьи очень близкого родного человека», - поделилась она.

Народный артист Татарстана Ринат Тазетдинов тоже рассказал, что сыграл вместе с Наилей Гараевой во многих спектаклях.

«Для меня сейчас очень тяжелые дни. Не ожидали, что Наиля уйдет от нас столь скоропостижно. Нам пришлось играть вместе во многих спектаклях. Она часто говорила, что я ее «сценический муж». Наиля – удивительная актриса, играть с ней было всегда приятно. Любую роль она умела делать запоминающейся. Для нас, для всего театра это огромная невосполнимая утрата», - сказал он.

Руководитель Исполкома Атнинского района Айрат Каюмов рассказал и о том, что актриса сделала очень многое для района.

«Хоть Наиля апа и родилась в Казани, душой она принадлежала селу Береске Атнинского района. Она жила жизнью села. Сделала для села много добрых дел, вывела простых сельских ребят на сцену легендарного камаловского театра. Участвовала в жизни села и района. Огромный вклад внесла при восстановлении каменной мечети. Всегда поддерживала связь с Атнинским театром. Это большая потеря для всего Атнинского района», - подчеркнул он.

Наиля Гараева похоронена на Ново-Татарском кладбище в Казани.

Автор: Гулюза Ибрагимова