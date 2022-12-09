В последний день рабочей недели в Казани образовались 9-балльные пробки

Сегодня вечером на дорогах столицы Татарстана образовались пробки в 9 баллов. Самое затрудненное движение на момент публикации, по данным сервиса «Яндекс.Карты» в центре города, на улице Фрунзе и Горьковском шоссе в сторону выезда из города.

Фото: «Яндекс.Карты»

Также красным цветом помечены улицы Ершова, Петра Витера, Гвардейская в районе пересечения с Даурской, Васильченко, местами проспект Победы, а также Васильченко, Вишневского и Техническая в сторону Модельной.

Фото: «Яндекс.Карты»

По прогнозу сервиса, ситуация на дороге опустится до пяти баллов ближе к семи часам вечера и до трех баллов – к восьми часам.