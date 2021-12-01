В последний день осени на Казань обрушилось рекордное количество осадков

Рекордное количество осадков, составляющее почти половину месячной нормы, обрушилось на столицу Татарстана в последний день осени. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитриев.

«За сутки на город обрушилось более 20 мм осадков, что в два с лишним раза превышает предыдущее максимальное значение», — сказал он.

Максимальное количество осадков 30 ноября за 138 лет метеонаблюдений — 10 мм — в Казани было зафиксировано в 1973 году. Температура воздуха днем 30 ноября по республике поднималась до 5 градусов тепла, в Казани — до 2,3 градуса.

Согласно данным Гидромета РФ, минимальная температура воздуха в этот день отмечалась в 1984 году и составляла −28,6 градуса. Максимальная температура в 5,4 градуса зафиксирована в городе в 2009 году. Стоит отметить, что в норме в ноябре среднемесячная температура в столице Татарстана составляет −3,4 градуса, а количество осадков — 46 мм.